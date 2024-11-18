Filipinler pesosundan Sırp dinarına Geçmiş Döviz Kurları
Filipinler pesosundan Sırp dinarına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Filipinler pesosundan (PHP) Sırp dinarına (RSD) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 18-11-2019 ile 18-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, PHP - RSD için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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PHP → RSD çevrim grafiği
1 PHP = 1,88966 RSD
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Filipinler pesosu → Sırp dinarı döviz kuru geçmişi
Bugünün Filipinler pesosu Sırp dinarına döviz kuru şu anda 1,890, dünden bu yana %0.014 değerinde değişti. Filipinler pesosu değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %1.269 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Filipinler pesosu Sırp dinarına döviz kuru en yüksek değeri 1,893 (18-11-2024) ile en düşük değeri 1,866 (11-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.332 artış ile 12-11-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Filipinler pesosundan Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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