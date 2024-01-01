Peru Nuevo solünden Bolivya bolivyanosuna

Reel döviz kuru ile PEN → BOB çevirin

1.000 pen
1.781,09 bob

1.00000 PEN = 1.78109 BOB

16:44 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552851.075989.3171.45231.653070.94784518.3749
1 GBP1.169211.25795104.431.698041.932781.1082221.484
1 USD0.929450.794944183.01611.349851.536450.8809517.0786
1 INR0.01119610.009575780.012045910.01626010.01850790.01061180.205726

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Peru Nuevo solünden Bolivya bolivyanosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PEN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BOB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PEN → BOB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Peru Nuevo solü için en iyi döviz çiftleri

PEN → USD

PEN → EUR

PEN → GBP

PEN → INR

PEN → JPY

PEN → RUB

PEN → AUD

PEN → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Bolivya Bolivyanosu
1 PEN1.78109 BOB
5 PEN8.90545 BOB
10 PEN17.81090 BOB
20 PEN35.62180 BOB
50 PEN89.05450 BOB
100 PEN178.10900 BOB
250 PEN445.27250 BOB
500 PEN890.54500 BOB
1000 PEN1781.09000 BOB
2000 PEN3562.18000 BOB
5000 PEN8905.45000 BOB
10000 PEN17810.90000 BOB
Çevrim kurları Bolivya Bolivyanosu / Peru Nuevo Solü
1 BOB0.56145 PEN
5 BOB2.80726 PEN
10 BOB5.61452 PEN
20 BOB11.22904 PEN
50 BOB28.07260 PEN
100 BOB56.14520 PEN
250 BOB140.36300 PEN
500 BOB280.72600 PEN
1000 BOB561.45200 PEN
2000 BOB1122.90400 PEN
5000 BOB2807.26000 PEN
10000 BOB5614.52000 PEN