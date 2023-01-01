5000 Nikaragua kordobasından Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile NIO → PHP çevirin

5.000 nio
7.741,50 php

1.00000 NIO = 1.54830 PHP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

NIO → PHP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NIO → 0 PHP
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Nikaragua kordobasından Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NIO ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NIO → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nikaragua kordobası

NIO → USD

NIO → EUR

NIO → GBP

NIO → INR

NIO → JPY

NIO → RUB

NIO → AUD

NIO → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Filipinler Pesosu
1 NIO1.54830 PHP
5 NIO7.74150 PHP
10 NIO15.48300 PHP
20 NIO30.96600 PHP
50 NIO77.41500 PHP
100 NIO154.83000 PHP
250 NIO387.07500 PHP
500 NIO774.15000 PHP
1000 NIO1548.30000 PHP
2000 NIO3096.60000 PHP
5000 NIO7741.50000 PHP
10000 NIO15483.00000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Nikaragua Kordobası
1 PHP0.64587 NIO
5 PHP3.22935 NIO
10 PHP6.45871 NIO
20 PHP12.91742 NIO
50 PHP32.29355 NIO
100 PHP64.58710 NIO
250 PHP161.46775 NIO
500 PHP322.93550 NIO
1000 PHP645.87100 NIO
2000 PHP1291.74200 NIO
5000 PHP3229.35500 NIO
10000 PHP6458.71000 NIO