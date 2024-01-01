20 Filipinler pesosundan Nikaragua kordobasına

Reel döviz kuru ile PHP → NIO çevirin

1,000₱ PHP = 0,6273C$ NIO

07:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → NIO çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NIO
1 PHP → NIOSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,64030,6627
Düşük0,62480,6248
Ortalama0,63070,6456
Değişim-1.93%-3.71%
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1 PHP → NIO istatistikleri

PHP → NIO kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6403, en düşük 0,6248 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6307 oldu. PHP → NIO kurundaki değişiklik -1.93 değerindeydi.

PHP → NIO kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,6627, en düşük 0,6248 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,6456 oldu. PHP → NIO kurundaki değişiklik -3.71 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - NIO tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,410,9481,5490,7921.397,41154,747,244
1 CAD0,70910,6731,0990,562991,317109,7725,139
1 EUR1,0541,48611,6330,8351.473,36163,1557,637
1 AUD0,6460,910,61210,511902,23899,9084,677

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Nikaragua Kordobası
1 PHP0,62729 NIO
5 PHP3,13647 NIO
10 PHP6,27294 NIO
20 PHP12,54588 NIO
50 PHP31,36470 NIO
100 PHP62,72940 NIO
250 PHP156,82350 NIO
500 PHP313,64700 NIO
1000 PHP627,29400 NIO
2000 PHP1.254,58800 NIO
5000 PHP3.136,47000 NIO
10000 PHP6.272,94000 NIO
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Filipinler Pesosu
1 NIO1,59415 PHP
5 NIO7,97075 PHP
10 NIO15,94150 PHP
20 NIO31,88300 PHP
50 NIO79,70750 PHP
100 NIO159,41500 PHP
250 NIO398,53750 PHP
500 NIO797,07500 PHP
1000 NIO1.594,15000 PHP
2000 NIO3.188,30000 PHP
5000 NIO7.970,75000 PHP
10000 NIO15.941,50000 PHP