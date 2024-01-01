20 Mauritius rupisinden Barbados dolarına

Reel döviz kuru ile MUR → BBD çevirin

20 mur
0,86 bbd

1,000 MUR = 0,04281 BBD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,8030,941,54718,8621,3771,36283,609
1 GBP1,24511,171,92723,4831,7151,695104,094
1 EUR1,0640,85511,64720,0711,4661,44988,969
1 AUD0,6460,5190,607112,190,890,8854,033

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Mauritius rupisinden Barbados dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BBD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → BBD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

MUR → GBP

MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Barbados Doları
1 MUR0,04281 BBD
5 MUR0,21403 BBD
10 MUR0,42806 BBD
20 MUR0,85612 BBD
50 MUR2,14031 BBD
100 MUR4,28062 BBD
250 MUR10,70155 BBD
500 MUR21,40310 BBD
1000 MUR42,80620 BBD
2000 MUR85,61240 BBD
5000 MUR214,03100 BBD
10000 MUR428,06200 BBD
Çevrim kurları Barbados Doları / Mauritius Rupisi
1 BBD23,36110 MUR
5 BBD116,80550 MUR
10 BBD233,61100 MUR
20 BBD467,22200 MUR
50 BBD1.168,05500 MUR
100 BBD2.336,11000 MUR
250 BBD5.840,27500 MUR
500 BBD11.680,55000 MUR
1000 BBD23.361,10000 MUR
2000 BBD46.722,20000 MUR
5000 BBD116.805,50000 MUR
10000 BBD233.611,00000 MUR