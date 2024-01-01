50 Myanmar kyatından Danimarka kronuna

Reel döviz kuru ile MMK → DKK çevirin

50 mmk
0,16 dkk

1,000K MMK = 0,003291kr DKK

22:04 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → DKK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → DKKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00330,0033
Düşük0,00320,0032
Ortalama0,00330,0033
Değişim-0.36%-0.14%
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1 MMK → DKK istatistikleri

MMK → DKK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0033, en düşük 0,0032 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0033 oldu. MMK → DKK kurundaki değişiklik -0.36 değerindeydi.

MMK → DKK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0033, en düşük 0,0032 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0033 oldu. MMK → DKK kurundaki değişiklik -0.14 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5591,3880,9271,53918,2750,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,72125,62810,6681,10913,1710,5665,222
1 EUR1,07938,3731,49711,6619,7210,8477,818

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Danimarka kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DKK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → DKK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Danimarka Kronu
1 MMK0,00329 DKK
5 MMK0,01645 DKK
10 MMK0,03291 DKK
20 MMK0,06581 DKK
50 MMK0,16453 DKK
100 MMK0,32907 DKK
250 MMK0,82267 DKK
500 MMK1,64534 DKK
1000 MMK3,29067 DKK
2000 MMK6,58134 DKK
5000 MMK16,45335 DKK
10000 MMK32,90670 DKK
Çevrim kurları Danimarka Kronu / Myanmar Kyatı
1 DKK303,88900 MMK
5 DKK1.519,44500 MMK
10 DKK3.038,89000 MMK
20 DKK6.077,78000 MMK
50 DKK15.194,45000 MMK
100 DKK30.388,90000 MMK
250 DKK75.972,25000 MMK
500 DKK151.944,50000 MMK
1000 DKK303.889,00000 MMK
2000 DKK607.778,00000 MMK
5000 DKK1.519.445,00000 MMK
10000 DKK3.038.890,00000 MMK