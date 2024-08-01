Myanmar kyatından Bolivya bolivyanosuna Geçmiş Döviz Kurları
Myanmar kyatından Bolivya bolivyanosuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Myanmar kyatından (MMK) Bolivya bolivyanosuna (BOB) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, MMK - BOB için tarihi verilerin detaylarını içerir.
Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.
Myanmar kyatı → Bolivya bolivyanosu döviz kuru geçmişi
Bugünün Myanmar kyatı Bolivya bolivyanosuna döviz kuru şu anda 0,003, dünden bu yana %-0.204 değerinde değişti. Myanmar kyatı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.758 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Myanmar kyatı Bolivya bolivyanosuna döviz kuru en yüksek değeri 0,003 (25-07-2024) ile en düşük değeri 0,003 (30-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.444 düşüş ile 26-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Myanmar kyatından Bolivya bolivyanosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BOB seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → BOB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.