Makedonya dinarından Gambiya dalaşına Geçmiş Döviz Kurları
Makedonya dinarından Gambiya dalaşına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Makedonya dinarından (MKD) Gambiya dalaşına (GMD) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, MKD - GMD için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Makedonya dinarı → Gambiya dalaşı döviz kuru geçmişi
Bugünün Makedonya dinarı Gambiya dalaşına döviz kuru şu anda 1,200, dünden bu yana %-0.190 değerinde değişti. Makedonya dinarı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.431 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Makedonya dinarı Gambiya dalaşına döviz kuru en yüksek değeri 1,210 (26-07-2024) ile en düşük değeri 1,195 (25-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %1.087 artış ile 25-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Makedonya dinarından Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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