Moldova leyinden Haiti gurdusuna Geçmiş Döviz Kurları
Moldova leyinden Haiti gurdusuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Moldova leyinden (MDL) Haiti gurdusuna (HTG) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, MDL - HTG için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Moldova leyi → Haiti gurdusu döviz kuru geçmişi
Bugünün Moldova leyi Haiti gurdusuna döviz kuru şu anda 7,465, dünden bu yana %0.465 değerinde değişti. Moldova leyi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.456 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Moldova leyi Haiti gurdusuna döviz kuru en yüksek değeri 7,465 (01-08-2024) ile en düşük değeri 7,382 (26-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.471 artış ile 01-08-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Moldova leyinden Haiti gurdusuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HTG seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → HTG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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