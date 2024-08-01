Moldova leyinden Kolombiya pesosuna Geçmiş Döviz Kurları
Moldova leyinden Kolombiya pesosuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Moldova leyinden (MDL) Kolombiya pesosuna (COP) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, MDL - COP için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Moldova leyi → Kolombiya pesosu döviz kuru geçmişi
Bugünün Moldova leyi Kolombiya pesosuna döviz kuru şu anda 230,033, dünden bu yana %0.027 değerinde değişti. Moldova leyi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.860 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Moldova leyi Kolombiya pesosuna döviz kuru en yüksek değeri 231,766 (30-07-2024) ile en düşük değeri 226,660 (26-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %1.027 artış ile 29-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Moldova leyinden Kolombiya pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak COP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → COP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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