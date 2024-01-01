10 Lesotho lotisinden Danimarka kronuna

Reel döviz kuru ile LSL → DKK çevirin

10 lsl
3,80 dkk

1,000L LSL = 0,3795kr DKK

10:39 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → DKKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,38140,3882
Düşük0,37310,3612
Ortalama0,37720,3763
Değişim1.73%1.36%
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1 LSL → DKK istatistikleri

LSL → DKK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3814, en düşük 0,3731 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3772 oldu. LSL → DKK kurundaki değişiklik 1.73 değerindeydi.

LSL → DKK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3882, en düşük 0,3612 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3763 oldu. LSL → DKK kurundaki değişiklik 1.36 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8441,07990,3431,4921,6520,94720,101
1 GBP1,18511,279107,0741,7681,9581,12223,823
1 USD0,9270,782183,741,3831,5320,87718,631
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,222

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Danimarka kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DKK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → DKK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Danimarka Kronu
1 LSL0,37954 DKK
5 LSL1,89769 DKK
10 LSL3,79538 DKK
20 LSL7,59076 DKK
50 LSL18,97690 DKK
100 LSL37,95380 DKK
250 LSL94,88450 DKK
500 LSL189,76900 DKK
1000 LSL379,53800 DKK
2000 LSL759,07600 DKK
5000 LSL1.897,69000 DKK
10000 LSL3.795,38000 DKK
Çevrim kurları Danimarka Kronu / Lesotho Lotisi
1 DKK2,63478 LSL
5 DKK13,17390 LSL
10 DKK26,34780 LSL
20 DKK52,69560 LSL
50 DKK131,73900 LSL
100 DKK263,47800 LSL
250 DKK658,69500 LSL
500 DKK1.317,39000 LSL
1000 DKK2.634,78000 LSL
2000 DKK5.269,56000 LSL
5000 DKK13.173,90000 LSL
10000 DKK26.347,80000 LSL