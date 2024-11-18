Laos kipinden Angola kvanzasına Geçmiş Döviz Kurları
Laos kipinden Angola kvanzasına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Laos kipinden (LAK) Angola kvanzasına (AOA) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 18-11-2019 ile 18-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, LAK - AOA için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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LAK → AOA çevrim grafiği
1 LAK = 0.04190 AOA
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Laos kipi → Angola kvanzası döviz kuru geçmişi
Bugünün Laos kipi Angola kvanzasına döviz kuru şu anda 0.042, dünden bu yana %-0.039 değerinde değişti. Laos kipi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.240 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Laos kipi Angola kvanzasına döviz kuru en yüksek değeri 0.042 (13-11-2024) ile en düşük değeri 0.042 (15-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.738 düşüş ile 13-11-2024 günü gerçekleşti.
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Laos kipinden Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LAK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LAK → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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