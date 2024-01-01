Man Adası poundundan Brunei dolarına

Reel döviz kuru ile IMP → BND çevirin

1.000 imp
1.694,07 bnd

1.00000 IMP = 1.69407 BND

06:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853741.0732589.09621.453341.653320.94930518.3349
1 GBP1.1713211.25715104.3631.702371.936611.1119421.4765
1 USD0.931750.79545183.01531.354151.540480.884517.0835
1 INR0.01122380.009581970.01204610.01631210.01855650.01065470.205787

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Man Adası poundundan Brunei dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IMP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IMP → BND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Man Adası poundu için en iyi döviz çiftleri

IMP → USD

IMP → EUR

IMP → GBP

IMP → INR

IMP → JPY

IMP → RUB

IMP → AUD

IMP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Man Adası poundu / Brunei Doları
1 IMP1.69407 BND
5 IMP8.47035 BND
10 IMP16.94070 BND
20 IMP33.88140 BND
50 IMP84.70350 BND
100 IMP169.40700 BND
250 IMP423.51750 BND
500 IMP847.03500 BND
1000 IMP1694.07000 BND
2000 IMP3388.14000 BND
5000 IMP8470.35000 BND
10000 IMP16940.70000 BND
Çevrim kurları Brunei Doları / Man Adası poundu
1 BND0.59029 IMP
5 BND2.95146 IMP
10 BND5.90293 IMP
20 BND11.80586 IMP
50 BND29.51465 IMP
100 BND59.02930 IMP
250 BND147.57325 IMP
500 BND295.14650 IMP
1000 BND590.29300 IMP
2000 BND1180.58600 IMP
5000 BND2951.46500 IMP
10000 BND5902.93000 IMP