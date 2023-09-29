60000 Macar forintinden Danimarka kronuna
Reel döviz kuru ile HUF → DKK çevirin
Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Danimarka kronuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DKK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → DKK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / Danimarka Kronu
|2000 HUF
|38.29800 DKK
|5000 HUF
|95.74500 DKK
|10000 HUF
|191.49000 DKK
|15000 HUF
|287.23500 DKK
|20000 HUF
|382.98000 DKK
|30000 HUF
|574.47000 DKK
|40000 HUF
|765.96000 DKK
|50000 HUF
|957.45000 DKK
|60000 HUF
|1148.94000 DKK
|100000 HUF
|1914.90000 DKK
|150000 HUF
|2872.35000 DKK
|200000 HUF
|3829.80000 DKK
|Çevrim kurları Danimarka Kronu / Macar Forinti
|1 DKK
|52.22200 HUF
|5 DKK
|261.11000 HUF
|10 DKK
|522.22000 HUF
|20 DKK
|1044.44000 HUF
|50 DKK
|2611.10000 HUF
|100 DKK
|5222.20000 HUF
|250 DKK
|13055.50000 HUF
|500 DKK
|26111.00000 HUF
|1000 DKK
|52222.00000 HUF
|2000 DKK
|104444.00000 HUF
|5000 DKK
|261110.00000 HUF
|10000 DKK
|522220.00000 HUF