Guyana dolarından Mozambik metikaline Geçmiş Döviz Kurları
Guyana dolarından Mozambik metikaline geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Guyana dolarından (GYD) Mozambik metikaline (MZN) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, GYD - MZN için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Guyana doları → Mozambik metikali döviz kuru geçmişi
Bugünün Guyana doları Mozambik metikaline döviz kuru şu anda 0,306, dünden bu yana %0.071 değerinde değişti. Guyana doları değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.045 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Guyana doları Mozambik metikaline döviz kuru en yüksek değeri 0,306 (01-08-2024) ile en düşük değeri 0,305 (30-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.347 düşüş ile 30-07-2024 günü gerçekleşti.
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Guyana dolarından Mozambik metikaline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GYD → MZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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