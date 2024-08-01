Gine frangından Çin yuanına Geçmiş Döviz Kurları
Gine frangından Çin yuanına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Gine frangından (GNF) Çin yuanına (CNY) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, GNF - CNY için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Gine frangı → Çin yuanı rmb döviz kuru geçmişi
Bugünün Gine frangı Çin yuanına döviz kuru şu anda 0,001, dünden bu yana %-0.077 değerinde değişti. Gine frangı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.429 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Gine frangı Çin yuanına döviz kuru en yüksek değeri 0,001 (29-07-2024) ile en düşük değeri 0,001 (25-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.580 artış ile 25-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Gine frangından Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GNF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GNF → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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