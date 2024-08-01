Gambiya dalaşından Cape Verde escudosuna Geçmiş Döviz Kurları
Gambiya dalaşından Cape Verde escudosuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Gambiya dalaşından (GMD) Cape Verde escudosuna (CVE) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, GMD - CVE için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Gambiya dalaşı → Cape Verde escudosu döviz kuru geçmişi
Bugünün Gambiya dalaşı Cape Verde escudosuna döviz kuru şu anda 1,494, dünden bu yana %0.349 değerinde değişti. Gambiya dalaşı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.189 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Gambiya dalaşı Cape Verde escudosuna döviz kuru en yüksek değeri 1,504 (30-07-2024) ile en düşük değeri 1,485 (26-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-1.052 düşüş ile 25-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Gambiya dalaşından Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GMD → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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