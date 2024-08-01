Cebelitarık lirasından Yeni Tayvan dolarına Geçmiş Döviz Kurları
Cebelitarık lirasından Yeni Tayvan dolarına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Cebelitarık lirasından (GIP) Yeni Tayvan dolarına (TWD) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, GIP - TWD için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Cebelitarık lirası → Yeni Tayvan doları döviz kuru geçmişi
Bugünün Cebelitarık lirası Yeni Tayvan dolarına döviz kuru şu anda 42,134, dünden bu yana %-0.321 değerinde değişti. Cebelitarık lirası değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.448 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Cebelitarık lirası Yeni Tayvan dolarına döviz kuru en yüksek değeri 42,344 (25-07-2024) ile en düşük değeri 42,101 (01-08-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.268 düşüş ile 29-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Cebelitarık lirasından Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GIP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GIP → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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