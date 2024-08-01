Cebelitarık lirasından Gana sedisine Geçmiş Döviz Kurları
Cebelitarık lirasından Gana sedisine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Cebelitarık lirasından (GIP) Gana sedisine (GHS) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, GIP - GHS için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Cebelitarık lirası → Gana sedisi döviz kuru geçmişi
Bugünün Cebelitarık lirası Gana sedisine döviz kuru şu anda 19,137, dünden bu yana %0.440 değerinde değişti. Cebelitarık lirası değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.455 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Cebelitarık lirası Gana sedisine döviz kuru en yüksek değeri 19,146 (31-07-2024) ile en düşük değeri 18,984 (29-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.404 artış ile 31-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Cebelitarık lirasından Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GIP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GIP → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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