GEL - NZD Döviz Kuru Tablosu

Gürcü larisi, Gürcistan ülkesinin resmi para birimidir. Yaygın olarak ABD dolarına çevrilir. Gürcistan larisinin para birimi kodu GEL olup simgesi ₾ şeklindedir. Bu simge, 2014 Temmuz'da Gürcistan Ulusal Bankası (NBG)'nın yöneticisi tarafından tanıtılmıştır. Tasarım olarak sağ alt kadranı açık üç çeyrekli bir dairedir. Tepesinde iki dikey paralel çizgi vardır ve... GEL hakkında daha fazla bilgi edinin

Yeni Zelanda doları

Yeni Zelanda doları

Yeni Zelanda doları, Yeni Zelanda'nın resmi para birimidir. Yeni Zelanda dolarının para birimi kodu NZD olup normal gösterimi $ işaretiyle olsa da aynı simgeyi kullanan diğer para birimlerinden ayırmak için NZ$ olarak da gösterilmektedir. Bazen Yeni Zelanda doları yerine 'kiwi' ve 'buck' sözcükleri ile de söylenir. 'Kiwi' Yeni Zelanda'ya özgü...



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