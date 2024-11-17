Gürcistan larisinden Bulgar levasına Geçmiş Döviz Kurları
Gürcistan larisinden Bulgar levasına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Gürcistan larisinden (GEL) Bulgar levasına (BGN) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 17-11-2019 ile 17-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, GEL - BGN için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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GEL → BGN çevrim grafiği
1 GEL = 0,68099 BGN
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Gürcistan larisi → Bulgar levası döviz kuru geçmişi
Bugünün Gürcistan larisi Bulgar levasına döviz kuru şu anda 0,681, dünden bu yana %0.000 değerinde değişti. Gürcistan larisi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %1.626 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Gürcistan larisi Bulgar levasına döviz kuru en yüksek değeri 0,681 (15-11-2024) ile en düşük değeri 0,669 (11-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.427 artış ile 13-11-2024 günü gerçekleşti.
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Gürcistan larisinden Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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