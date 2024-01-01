100 Falkland Adaları poundundan Güney Kore wonuna

Reel döviz kuru ile FKP → KRW çevirin

1,000£ FKP = 1.761₩ KRW

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

FKP → KRW çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

KRW
1 FKP → KRWSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.806,29001.806,2900
Düşük1.761,01001.730,1000
Ortalama1.789,80901.769,0281
Değişim-1.48%1.79%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 FKP → KRW istatistikleri

FKP → KRW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.806,2900, en düşük 1.761,0100 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.789,8090 oldu. FKP → KRW kurundaki değişiklik -1.48 değerindeydi.

FKP → KRW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.806,2900, en düşük 1.730,1000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.769,0281 oldu. FKP → KRW kurundaki değişiklik 1.79 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFKP - KRW tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Falkland Adaları poundundan Güney Kore wonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KRW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → KRW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Güney Kore Wonu
1 FKP1.761,01000 KRW
5 FKP8.805,05000 KRW
10 FKP17.610,10000 KRW
20 FKP35.220,20000 KRW
50 FKP88.050,50000 KRW
100 FKP176.101,00000 KRW
250 FKP440.252,50000 KRW
500 FKP880.505,00000 KRW
1000 FKP1.761.010,00000 KRW
2000 FKP3.522.020,00000 KRW
5000 FKP8.805.050,00000 KRW
10000 FKP17.610.100,00000 KRW
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Falkland Adaları Poundu
1 KRW0,00057 FKP
5 KRW0,00284 FKP
10 KRW0,00568 FKP
20 KRW0,01136 FKP
50 KRW0,02839 FKP
100 KRW0,05679 FKP
250 KRW0,14196 FKP
500 KRW0,28393 FKP
1000 KRW0,56786 FKP
2000 KRW1,13571 FKP
5000 KRW2,83929 FKP
10000 KRW5,67857 FKP
20000 KRW11,35714 FKP
30000 KRW17,03571 FKP
40000 KRW22,71428 FKP
50000 KRW28,39285 FKP