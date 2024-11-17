Falkland Adaları poundundan Gana sedisine Geçmiş Döviz Kurları
Falkland Adaları poundundan Gana sedisine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Falkland Adaları poundundan (FKP) Gana sedisine (GHS) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 17-11-2019 ile 17-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, FKP - GHS için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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FKP → GHS çevrim grafiği
1 FKP = 20,02770 GHS
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Falkland Adaları poundu → Gana sedisi döviz kuru geçmişi
Bugünün Falkland Adaları poundu Gana sedisine döviz kuru şu anda 20,028, dünden bu yana %0.000 değerinde değişti. Falkland Adaları poundu değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-6.226 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Falkland Adaları poundu Gana sedisine döviz kuru en yüksek değeri 21,357 (10-11-2024) ile en düşük değeri 20,006 (15-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-2.078 düşüş ile 11-11-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Falkland Adaları poundundan Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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