20 Falkland Adaları poundundan Danimarka kronuna

Reel döviz kuru ile FKP → DKK çevirin

1,000£ FKP = 8,932kr DKK

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FKP → DKK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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DKK
1 FKP → DKKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek9,00599,0059
Düşük8,83858,7403
Ortalama8,94358,8986
Değişim-0.29%2.15%
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1 FKP → DKK istatistikleri

FKP → DKK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 9,0059, en düşük 8,8385 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 8,9435 oldu. FKP → DKK kurundaki değişiklik -0.29 değerindeydi.

FKP → DKK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 9,0059, en düşük 8,7403 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 8,8986 oldu. FKP → DKK kurundaki değişiklik 2.15 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFKP - DKK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Falkland Adaları poundundan Danimarka kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DKK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → DKK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

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FKP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Danimarka Kronu
1 FKP8,93189 DKK
5 FKP44,65945 DKK
10 FKP89,31890 DKK
20 FKP178,63780 DKK
50 FKP446,59450 DKK
100 FKP893,18900 DKK
250 FKP2.232,97250 DKK
500 FKP4.465,94500 DKK
1000 FKP8.931,89000 DKK
2000 FKP17.863,78000 DKK
5000 FKP44.659,45000 DKK
10000 FKP89.318,90000 DKK
Çevrim kurları Danimarka Kronu / Falkland Adaları Poundu
1 DKK0,11196 FKP
5 DKK0,55979 FKP
10 DKK1,11958 FKP
20 DKK2,23916 FKP
50 DKK5,59790 FKP
100 DKK11,19580 FKP
250 DKK27,98950 FKP
500 DKK55,97900 FKP
1000 DKK111,95800 FKP
2000 DKK223,91600 FKP
5000 DKK559,79000 FKP
10000 DKK1.119,58000 FKP