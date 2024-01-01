10 bin Fiji dolarından Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile FJD → PHP çevirin

1,000FJ$ FJD = 25,78₱ PHP

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

FJD → PHP çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

PHP
1 FJD → PHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek26,113426,1134
Düşük25,531424,9252
Ortalama25,768125,4954
Değişim-0.01%1.85%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 FJD → PHP istatistikleri

FJD → PHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 26,1134, en düşük 25,5314 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 25,7681 oldu. FJD → PHP kurundaki değişiklik -0.01 değerindeydi.

FJD → PHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 26,1134, en düşük 24,9252 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 25,4954 oldu. FJD → PHP kurundaki değişiklik 1.85 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - PHP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fiji dolarından Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Filipinler Pesosu
1 FJD25,78030 PHP
5 FJD128,90150 PHP
10 FJD257,80300 PHP
20 FJD515,60600 PHP
50 FJD1.289,01500 PHP
100 FJD2.578,03000 PHP
250 FJD6.445,07500 PHP
500 FJD12.890,15000 PHP
1000 FJD25.780,30000 PHP
2000 FJD51.560,60000 PHP
5000 FJD128.901,50000 PHP
10000 FJD257.803,00000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Fiji Doları
1 PHP0,03879 FJD
5 PHP0,19395 FJD
10 PHP0,38789 FJD
20 PHP0,77579 FJD
50 PHP1,93947 FJD
100 PHP3,87893 FJD
250 PHP9,69733 FJD
500 PHP19,39465 FJD
1000 PHP38,78930 FJD
2000 PHP77,57860 FJD
5000 PHP193,94650 FJD
10000 PHP387,89300 FJD