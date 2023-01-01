20 Bangladeş takasından Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile BDT → PHP çevirin

20 bdt
10.29 php

1.00000 BDT = 0.51441 PHP

4:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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BDT → PHP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BDT → 0 PHP
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86561.0577587.9071.425851.638020.966518.5249
1GBP1.1552711.222101.5571.647261.892371.1165721.4015
1USD0.945450.818331183.10751.3481.548590.913817.5135
1INR0.01137570.009846650.012032610.016220.01863350.01099540.210733

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bangladeş takasından Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bangladeş takası

BDT → USD

BDT → EUR

BDT → AUD

BDT → PHP

BDT → GBP

BDT → INR

BDT → CAD

BDT → CNY

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plane
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Filipinler Pesosu
1 BDT0.51441 PHP
5 BDT2.57205 PHP
10 BDT5.14409 PHP
20 BDT10.28818 PHP
50 BDT25.72045 PHP
100 BDT51.44090 PHP
250 BDT128.60225 PHP
500 BDT257.20450 PHP
1000 BDT514.40900 PHP
2000 BDT1028.81800 PHP
5000 BDT2572.04500 PHP
10000 BDT5144.09000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Bangladeş Takası
1 PHP1.94398 BDT
5 PHP9.71990 BDT
10 PHP19.43980 BDT
20 PHP38.87960 BDT
50 PHP97.19900 BDT
100 PHP194.39800 BDT
250 PHP485.99500 BDT
500 PHP971.99000 BDT
1000 PHP1943.98000 BDT
2000 PHP3887.96000 BDT
5000 PHP9719.90000 BDT
10000 PHP19439.80000 BDT