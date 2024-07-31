Bangladeş takasından Gine frangına Geçmiş Döviz Kurları

Bangladeş takasından Gine frangına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Bangladeş takasından (BDT) Gine frangına (GNF) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 31-07-2019 ile 31-07-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, BDT - GNF için tarihi verilerin detaylarını içerir.

1.000 bdt
73.338 gnf

1,000Tk BDT = 73,34GFr GNF

31 Tem 2024 itibarıyla reel piyasa döviz kuru

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Bangladeş takası → Gine frangı döviz kuru geçmişi

Bugünün Bangladeş takası Gine frangına döviz kuru şu anda 73,338, dünden bu yana %0.004 değerinde değişti. Bangladeş takası değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.042 düşüşle görece stabil kaldı.

Geçtiğimiz haftada Bangladeş takası Gine frangına döviz kuru en yüksek değeri 73,384 (25-07-2024) ile en düşük değeri 72,967 (25-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.513 düşüş ile 25-07-2024 günü gerçekleşti.

31 Temmuz 2024 itibarıyla en iyi para birimleri

 USDEURAUDPHPGBPINRCADCNY
1 USD10,9241,52858,3520,77883,7021,387,227
1 EUR1,08211,65363,1630,84290,6031,4947,822
1 AUD0,6550,605138,20,50954,7950,9044,731
1 PHP0,0170,0160,02610,0131,4340,0240,124

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bangladeş takasından Gine frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GNF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → GNF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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