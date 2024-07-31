Aruba florininden Singapur dolarına Geçmiş Döviz Kurları
Aruba florininden Singapur dolarına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Aruba florininden (AWG) Singapur dolarına (SGD) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 31-07-2019 ile 31-07-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, AWG - SGD için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Aruba florini → Singapur doları döviz kuru geçmişi
Bugünün Aruba florini Singapur dolarına döviz kuru şu anda 0,746, dünden bu yana %-0.469 değerinde değişti. Aruba florini değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.573 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Aruba florini Singapur dolarına döviz kuru en yüksek değeri 0,752 (30-07-2024) ile en düşük değeri 0,746 (31-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.123 düşüş ile 31-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Aruba florininden Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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