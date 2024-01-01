Aruba florininden Paraguay guaranisine

Reel döviz kuru ile AWG → PYG çevirin

1.000 awg
4.135.030 pyg

1,000 AWG = 4.135 PYG

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Aruba florininden Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Aruba florini için en iyi döviz çiftleri

AWG → USD

AWG → AUD

AWG → CAD

AWG → ZAR

AWG → GBP

AWG → EUR

AWG → NZD

AWG → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Aruba Florini / Paraguay Guaranisi
1 AWG4.135,03000 PYG
5 AWG20.675,15000 PYG
10 AWG41.350,30000 PYG
20 AWG82.700,60000 PYG
50 AWG206.751,50000 PYG
100 AWG413.503,00000 PYG
250 AWG1.033.757,50000 PYG
500 AWG2.067.515,00000 PYG
1000 AWG4.135.030,00000 PYG
2000 AWG8.270.060,00000 PYG
5000 AWG20.675.150,00000 PYG
10000 AWG41.350.300,00000 PYG
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Aruba Florini
1 PYG0,00024 AWG
5 PYG0,00121 AWG
10 PYG0,00242 AWG
20 PYG0,00484 AWG
50 PYG0,01209 AWG
100 PYG0,02418 AWG
250 PYG0,06046 AWG
500 PYG0,12092 AWG
1000 PYG0,24184 AWG
2000 PYG0,48367 AWG
5000 PYG1,20918 AWG
10000 PYG2,41836 AWG