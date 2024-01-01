250 Paraguay guaranisinden Aruba florinine

Reel döviz kuru ile PYG → AWG çevirin

1,000₲ PYG = 0,0002287ƒ AWG

16:10 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → AWG çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AWG
1 PYG → AWGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00020,0002
Düşük0,00020,0002
Ortalama0,00020,0002
Değişim1.23%-3.11%
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1 PYG → AWG istatistikleri

PYG → AWG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0002 oldu. PYG → AWG kurundaki değişiklik 1.23 değerindeydi.

PYG → AWG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0002 oldu. PYG → AWG kurundaki değişiklik -3.11 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - AWG tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,54184,4090,94658,681,3421,4050,791
1 AUD0,649154,7770,61438,080,8710,9120,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0571,62989,216162,0221,4181,4850,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

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PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Aruba Florini
1 PYG0,00023 AWG
5 PYG0,00114 AWG
10 PYG0,00229 AWG
20 PYG0,00457 AWG
50 PYG0,01144 AWG
100 PYG0,02287 AWG
250 PYG0,05718 AWG
500 PYG0,11436 AWG
1000 PYG0,22872 AWG
2000 PYG0,45744 AWG
5000 PYG1,14360 AWG
10000 PYG2,28720 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Paraguay Guaranisi
1 AWG4.372,15000 PYG
5 AWG21.860,75000 PYG
10 AWG43.721,50000 PYG
20 AWG87.443,00000 PYG
50 AWG218.607,50000 PYG
100 AWG437.215,00000 PYG
250 AWG1.093.037,50000 PYG
500 AWG2.186.075,00000 PYG
1000 AWG4.372.150,00000 PYG
2000 AWG8.744.300,00000 PYG
5000 AWG21.860.750,00000 PYG
10000 AWG43.721.500,00000 PYG