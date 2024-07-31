Angola kvanzasından Uganda şilinine Geçmiş Döviz Kurları
Angola kvanzasından Uganda şilinine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Angola kvanzasından (AOA) Uganda şilinine (UGX) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 31-07-2019 ile 31-07-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, AOA - UGX için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Angola kvanzası → Uganda şilini döviz kuru geçmişi
Bugünün Angola kvanzası Uganda şilinine döviz kuru şu anda 4,193, dünden bu yana %-0.021 değerinde değişti. Angola kvanzası değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.484 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Angola kvanzası Uganda şilinine döviz kuru en yüksek değeri 4,224 (26-07-2024) ile en düşük değeri 4,183 (31-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.447 düşüş ile 30-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Angola kvanzasından Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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