ANG - UAH Döviz Kuru Tablosu

Ukrayna grivnası

Ukrayna grivnası

Ukrayna grivnası (çoğul hali hryvni veya гривні), Ukrayna'nın resmi para birimidir. Ukraynaca гривня şeklinde yazılır ve грн olarak kısaltılmıştır. Grivna para birimi kodu UAH olup simgesi ₴ şeklindedir. Grivna popüler olarak euro ile takas edilir. Grivna, adını Orta Çağ'da kullanılan bir ağırlık ölçüsünden alır. İtibari bir para birimidir.



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