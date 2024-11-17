Ermeni dramından Bermuda dolarına Geçmiş Döviz Kurları
Ermeni dramından Bermuda dolarına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Ermeni dramından (AMD) Bermuda dolarına (BMD) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 17-11-2019 ile 17-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, AMD - BMD için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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AMD → BMD çevrim grafiği
1 AMD = 0.00258 BMD
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Ermeni dramı → Bermuda doları döviz kuru geçmişi
Bugünün Ermeni dramı Bermuda dolarına döviz kuru şu anda 0.003, dünden bu yana %0.000 değerinde değişti. Ermeni dramı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.235 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Ermeni dramı Bermuda dolarına döviz kuru en yüksek değeri 0.003 (11-11-2024) ile en düşük değeri 0.003 (15-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.313 artış ile 15-11-2024 günü gerçekleşti.
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Ermeni dramından Bermuda dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → BMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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