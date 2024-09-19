Курс акций NORTH ATLANTIC SMALLER COMPANIES INVESTMENT TRUST PLC (NAS.LON)
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Акции NORTH ATLANTIC SMALLER COMPANIES INVESTMENT TRUST PLC (NAS.LON) в GBP
1 NAS.LON = 40.60 GBP
Информация об акциях NORTH ATLANTIC SMALLER COMPANIES INVESTMENT TRUST PLC
NORTH ATLANTIC SMALLER COMPANIES INVESTMENT TRUST PLC — это компания, зарегистрированная на Лондонской фондовой бирже. Ее акции торгуются под тикером NAS.LON.
Каковы текущие показатели акций NAS.LON?
По состоянию на 19-09-2024 цена акций составляет 40.60 GBP. Стоимость акций NAS.LON изменилась на 0.5 GBP, что составляет 1.2469% от предыдущего закрытия на уровне 40.10 GBP.
По состоянию на 19-09-2024 акции NAS.LON открылись на уровне 40.28 GBP, достигли максимума 40.68 GBP и минимума 39.80 GBP. Скорректированная цена закрытия составляет 40.60 GBP, а цена закрытия — 40.60 GBP. Скорректированная цена закрытия представляет собой цену закрытия после применения корректировок для всех сплитов и выплат дивидендов, а цена закрытия — это последняя цена, по которой торговались акции на торговой сессии.
Объем торгов акциями вчера составил 8452, что показывает уровень активности рынка.
NORTH ATLANTIC SMALLER COMPANIES INVESTMENT TRUST PLC во время последней торговой сессии показали максимум 40.68 GBP и минимум 39.80 GBP.
Что такое реальная цена акций NORTH ATLANTIC SMALLER COMPANIES INVESTMENT TRUST PLC?
Когда вы держите пакет акций, вы имеете долю в компании. Размер доли определяется количеством ваших акций в пропорции ко всем выпущенным акциям.
Это означает, что если вы держите только одну акцию NORTH ATLANTIC SMALLER COMPANIES INVESTMENT TRUST PLC, вы владеете минимальной долей компании. Цена акций показывает, во сколько инвесторы оценивают стоимость акции компании.
Цена одной акции NORTH ATLANTIC SMALLER COMPANIES INVESTMENT TRUST PLC сейчас составляет 40.60 GBP.
Обращаем внимание, что цена акций и рыночная информация могут изменяться в течение торгового дня.
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