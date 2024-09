NORTH ATLANTIC SMALLER COMPANIES INVESTMENT TRUST PLC est une entreprise cotée et négociée à la Bourse de Londres sous le symbole NAS.LON.

Quelle est la performance actuelle de l'action NAS.LON ?

En date du 18-09-2024, le cours de l'action s'établit à 40.10 GBP. Le marché a connu une fluctuation de 1.70 GBP dans le prix d'une action NAS.LON, ce qui représente un changement de 4.4271% par rapport à la clôture précédente de 38.40 GBP.



Le 18-09-2024, l'action NAS.LON a ouvert à 39.40 GBP, a atteint un maximum de 40.10 GBP et un minimum de 39.20 GBP. Le prix de clôture ajusté est de 40.10 GBP, tandis que le prix de clôture est de 40.10 GBP. Le cours de clôture ajusté est le cours de clôture après ajustement de tous les fractionnements et distributions de dividendes applicables, tandis que le cours de clôture fait référence au dernier cours auquel une action s'est négociée au cours de la séance de négociation.



Le volume des actions négociées hier était de 11412, indiquant le niveau d'activité du marché.



NORTH ATLANTIC SMALLER COMPANIES INVESTMENT TRUST PLC a au cours du dernier jour de bourse connu un maximum de 40.10 GBP et un minimum de 39.20 GBP.