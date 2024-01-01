10 филиппинских песо в восточно-карибские доллары

Сконвертируйте PHP в XCD по реальному обменному курсу

₱1,000 PHP = $0,04618 XCD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PHP к XCD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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XCD
1 PHP в XCDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,04720,0486
Низкий0,04590,0459
В среднем0,04650,0475
Изменение-2.08%-1.99%
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Соотношение 1 PHP к XCD

За последние 30 дней максимальный курс PHP к XCD составил 0,0472, а минимальный — 0,0459. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0465. Изменение курса PHP к XCD в процентном соотношении составило -2.08.

За последние 90 дней максимальный курс PHP к XCD составил 0,0486, а минимальный — 0,0459. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0475. Изменение курса PHP к XCD в процентном соотношении составило -1.99.

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Популярные валюты

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,3910,9331,5190,7741 398152,637,185
1 CAD0,71910,6711,0920,5561 005,03109,7275,165
1 EUR1,0721,49111,6280,831 498,52163,67,701
1 AUD0,6580,9160,61410,51920,373100,4844,73

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Как произвести расчет конвертации из филиппинских песо в восточно-карибские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PHP из выпадающего списка для исходной валюты и XCD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PHP в XCD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для филиппинских песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Филиппинский песо / Восточнокарибский доллар
1 PHP0,04618 XCD
5 PHP0,23091 XCD
10 PHP0,46182 XCD
20 PHP0,92363 XCD
50 PHP2,30908 XCD
100 PHP4,61815 XCD
250 PHP11,54538 XCD
500 PHP23,09075 XCD
1000 PHP46,18150 XCD
2000 PHP92,36300 XCD
5000 PHP230,90750 XCD
10000 PHP461,81500 XCD
Обменные курсы Восточнокарибский доллар / Филиппинский песо
1 XCD21,65370 PHP
5 XCD108,26850 PHP
10 XCD216,53700 PHP
20 XCD433,07400 PHP
50 XCD1 082,68500 PHP
100 XCD2 165,37000 PHP
250 XCD5 413,42500 PHP
500 XCD10 826,85000 PHP
1000 XCD21 653,70000 PHP
2000 XCD43 307,40000 PHP
5000 XCD108 268,50000 PHP
10000 XCD216 537,00000 PHP