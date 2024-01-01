1 тысяча филиппинских песо в боливийские боливиано

Сконвертируйте PHP в BOB по реальному обменному курсу

₱1,000 PHP = Bs0,1185 BOB

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PHP к BOB

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BOB
1 PHP в BOBПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,12040,1248
Низкий0,11770,1177
В среднем0,11910,1216
Изменение-1.50%-1.88%
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Соотношение 1 PHP к BOB

За последние 30 дней максимальный курс PHP к BOB составил 0,1204, а минимальный — 0,1177. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1191. Изменение курса PHP к BOB в процентном соотношении составило -1.50.

За последние 90 дней максимальный курс PHP к BOB составил 0,1248, а минимальный — 0,1177. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1216. Изменение курса PHP к BOB в процентном соотношении составило -1.88.

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Популярные валюты

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,3910,9331,5190,7741 398152,637,185
1 CAD0,71910,6711,0920,5561 005,03109,7275,165
1 EUR1,0721,49111,6280,831 498,52163,67,701
1 AUD0,6580,9160,61410,51920,373100,4844,73

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Как произвести расчет конвертации из филиппинских песо в боливийские боливиано

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PHP из выпадающего списка для исходной валюты и BOB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PHP в BOB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для филиппинских песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Филиппинский песо / Боливийский боливиано
1 PHP0,11852 BOB
5 PHP0,59261 BOB
10 PHP1,18521 BOB
20 PHP2,37042 BOB
50 PHP5,92605 BOB
100 PHP11,85210 BOB
250 PHP29,63025 BOB
500 PHP59,26050 BOB
1000 PHP118,52100 BOB
2000 PHP237,04200 BOB
5000 PHP592,60500 BOB
10000 PHP1 185,21000 BOB
Обменные курсы Боливийский боливиано / Филиппинский песо
1 BOB8,43730 PHP
5 BOB42,18650 PHP
10 BOB84,37300 PHP
20 BOB168,74600 PHP
50 BOB421,86500 PHP
100 BOB843,73000 PHP
250 BOB2 109,32500 PHP
500 BOB4 218,65000 PHP
1000 BOB8 437,30000 PHP
2000 BOB16 874,60000 PHP
5000 BOB42 186,50000 PHP
10000 BOB84 373,00000 PHP