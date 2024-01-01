История обменного курса мексиканское песо–колумбийские песо

Обменный курс мексиканских песо/колумбийские песо сейчас составляет 215,091, отражая изменение в размере -0.989% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.807% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/колумбийские песо колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 221,782, и минимумом, равным 212,644, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.270%.