1 тысяча маврикийских рупий в филиппинские песо

Сконвертируйте MUR в PHP по реальному обменному курсу

1 000 mur
1 249,57 php

₨1,000 MUR = ₱1,250 PHP

Среднерыночный курс в 20:59
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1 MUR в PHPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,25391,2779
Низкий1,18571,1857
В среднем1,22631,2335
Изменить1.58%3.07%
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Соотношение 1 MUR к PHP

За последние 30 дней максимальный курс MUR к PHP составил 1,2539, а минимальный — 1,1857. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,2263. Изменение курса MUR к PHP в процентном соотношении составило 1.58.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к PHP составил 1,2779, а минимальный — 1,1857. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,2335. Изменение курса MUR к PHP в процентном соотношении составило 3.07.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в филиппинские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и PHP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в PHP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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MUR в GBP

MUR в EUR

MUR в AUD

MUR в ZAR

MUR в CAD

MUR в SGD

MUR в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Филиппинский песо
1 MUR1,24957 PHP
5 MUR6,24785 PHP
10 MUR12,49570 PHP
20 MUR24,99140 PHP
50 MUR62,47850 PHP
100 MUR124,95700 PHP
250 MUR312,39250 PHP
500 MUR624,78500 PHP
1000 MUR1 249,57000 PHP
2000 MUR2 499,14000 PHP
5000 MUR6 247,85000 PHP
10000 MUR12 495,70000 PHP
Обменные курсы Филиппинский песо / Маврикийская рупия
1 PHP0,80027 MUR
5 PHP4,00136 MUR
10 PHP8,00272 MUR
20 PHP16,00544 MUR
50 PHP40,01360 MUR
100 PHP80,02720 MUR
250 PHP200,06800 MUR
500 PHP400,13600 MUR
1000 PHP800,27200 MUR
2000 PHP1 600,54400 MUR
5000 PHP4 001,36000 MUR
10000 PHP8 002,72000 MUR