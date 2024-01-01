История обменного курса багамский доллар–тихоокеанские франки

Обменный курс багамский доллар/тихоокеанские франки сейчас составляет 109,536, отражая изменение в размере 0.179% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.878% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/тихоокеанские франки колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 110,506, и минимумом, равным 109,321, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.661% уменьшение стоимости.