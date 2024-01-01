История обменного курса багамский доллар–уругвайские песо

Обменный курс багамский доллар/уругвайские песо сейчас составляет 40,300, отражая изменение в размере 0.074% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.561% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/уругвайские песо колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 40,300, и минимумом, равным 40,024, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.348% увеличение стоимости.