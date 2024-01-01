История обменного курса багамский доллар–турецкие лиры

Обменный курс багамский доллар/турецкие лиры сейчас составляет 33,102, отражая изменение в размере 0.044% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.519% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/турецкие лиры колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 33,102, и минимумом, равным 32,931, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.144% увеличение стоимости.