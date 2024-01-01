История обменного курса багамский доллар–таджикские сомони

Обменный курс багамский доллар/таджикские сомони сейчас составляет 10,674, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.165% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/таджикские сомони колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 10,817, и минимумом, равным 10,674, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -1.328% уменьшение стоимости.