История обменного курса багамский доллар–руандийские франки

Обменный курс багамский доллар/руандийские франки сейчас составляет 1 313,770, отражая изменение в размере 0.118% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.074% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/руандийские франки колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 1 316,040, и минимумом, равным 1 311,180, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.219% увеличение стоимости.