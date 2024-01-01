История обменного курса багамский доллар–румынские леи

Обменный курс багамский доллар/румынские леи сейчас составляет 4,560, отражая изменение в размере 0.346% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.386% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/румынские леи колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 4,579, и минимумом, равным 4,539, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.327% уменьшение стоимости.