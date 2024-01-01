История обменного курса багамский доллар–катарские риалы

Обменный курс багамский доллар/катарские риалы сейчас составляет 3,647, отражая изменение в размере -0.014% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.014% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/катарские риалы колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 3,647, и минимумом, равным 3,646, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.027% уменьшение стоимости.