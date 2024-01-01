История обменного курса багамский доллар–польские злотые

Обменный курс багамский доллар/польские злотые сейчас составляет 3,938, отражая изменение в размере 0.451% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.432% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/польские злотые колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 3,939, и минимумом, равным 3,894, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.383% увеличение стоимости.