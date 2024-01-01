История обменного курса багамский доллар–малайзийские ринггиты

Обменный курс багамский доллар/малайзийские ринггиты сейчас составляет 4,669, отражая изменение в размере 0.086% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.405% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/малайзийские ринггиты колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 4,688, и минимумом, равным 4,662, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.229% уменьшение стоимости.