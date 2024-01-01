История обменного курса багамский доллар–македонские денары

Обменный курс багамский доллар/македонские денары сейчас составляет 56,425, отражая изменение в размере 0.262% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.247% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/македонские денары колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 56,661, и минимумом, равным 56,236, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.287% уменьшение стоимости.