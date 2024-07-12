История обменного курса багамский доллар–японские иены

Обменный курс багамский доллар/японские иены сейчас составляет 157,360, отражая изменение в размере 0.752% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.932% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/японские иены колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 159,365, и минимумом, равным 155,665, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.615% уменьшение стоимости.